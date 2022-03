The Survivor - zwiastun filmu HBO. Ben Foster jako Harry Haft, pięściarz z Auschwitz

fot. HBO

The Survivor to nowy film biograficzny od HBO, za którego reżyserię odpowiada Barry Levinson (Rain Man). To opowieść o pięściarzu Harrym Hafcie, który przeżył piekło Auschwitz i uciekł do USA. Obraz został oparty na książce Alana Scotta Hafta, syna Harry'ego, wydanej w Polsce pod tytułem Harry Haft. Historia boksera z Bełchatowa. Od piekła Auschwitz do walki z Rockym Marciano. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

Hercka Haft był polskim Żydem z Bełchatowa, który miał czternaście lat gdy wybuchła wojna i szesnaście, gdy trafił do Auschwitz. Tam był zmuszany do walk na gołe pięści z innymi Żydami, tym samym dostarczając rozrywki nazistom. Po ucieczce z marszu śmierci trafi do USA, gdzie jako jedyny biały trenował na Brooklynie. Na początku walczył z przeciwnikami bez tytułów, aż pewnego dnia trafiła mu się wielka życiowa szansa, walka z mistrzem wagi ciężkiej, Rockym Marciano.

The Survivor - zwiastun

W obsadzie znajdują się Ben Foster, Vicky Krieps, Billy Magnussen, Peter Sarsgaard, Saro Emirze, Dar Zuzovsky, Danny DeVito i John Leguizamo.

The Survivor - premiera filmu 27 kwietnia w HBO.

