The Tender Bar - Ben Affleck może zagrać w nowym filmie George'a Clooneya

The Tender Bar to kolejny projekt reżyserski George'a Clooneya. Film powstanie dla Amazona. Jak podaje portal Deadline Ben Affleck negocjuje swój udział w produkcji. Gdyby transakcja doszła do skutku, to byłaby kolejna współpraca między panami po Operacji Argo, za którą otrzymali Oscara.

Clooney i jego wspólnik Grant Heslov wyprodukują film przez swoją firmę Smokehouse Pictures. Ted Hope jest również producentem. Scenariusz napisał William Monahan.

fot. Warner Bros.

Produkcja jest oparta na wspomnieniach JR Moehringera o dorastaniu na Long Island, kiedy to poszukiwał postaci ojca w każdym kliencie baru swojego wuja. Film miał zostać nakręcony przez Sony Pictures z Tedem Melfim na stanowisku reżysera. Jednak kiedy twórca odszedł z projektu, Sony sprzedało prawa Amazonowi.