Invincible – animowany serial od Amazon Prime dodaje więcej gwiazd do obsady

Źródło: Egmont

W pierwszy grudniowy weekend 2020 roku mogliśmy usłyszeć o nowym naborze do serialu Invincible. Dołączą do niego Ezra Miller i Mahershala Ali. Obydwaj aktorzy mieli wcześniej do czynienia z kinem superbohaterskim. Miller zadebiutował jako serialowy Flash w uniwersum DC, a Ali wcielił się w Blade’a w nadchodzącym filmie Marvela.

Ezra Miller będzie udzielał głosu postaci DA Sinclair. Mahershala Ali wcieli się w postać Tytana. Innymi dodatkami do obsady są Clancy Brown jako Damien Darkblood, Djimon Hounsou jako Marsian Emperor, Jeffrey Donovan jako Machine Head, Nicole Byer jako Fiona i Vanessa (nowe postacie), Jon Hamm jako Steve (kolejna nowa postać) oraz Jonathan Groff jako Rick Sheridan.

W trailerze, który ukazał się w październiku dostaliśmy mały smaczek tego, czego możemy się spodziewać po nowej serii Invincible. Będzie ona ekranizacją komiksu autorstwa Robert Kirkman o tej samej nazwie. Serial będzie wypełniony po brzegi gorącymi nazwiskami. Na razie wiemy, że usłyszymy w nim Stevena Yeuna jako Marka Graysona, J.K. Simmonsa jako jego ojca oraz Sandrę Oh jako Debbie Grayson.

Jeżeli myślicie, że tyle wielkich nazwisk to wystarczająco, lepiej zapnijcie pasy. Amazon Prime ewidentnie chce uzupełnić niedosyt, jaki pozostawia animowana forma serialu i dodaje do swojego projektu całą plejadę gwiazd. Poza wyżej wymienionymi aktorami, do serialu Invincible zostali zaangażowani wcześniej: Mark Hamill, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Chris Diamontopoulos, Khary Payton, Zachary Quinto, Malese Jow i Gray Greffin.

Patrząc na osoby zaangażowane w projekt spodziewamy się animowanego serialu, o którym każdy będzie mówił. Animowana forma kina superbohaterskiego ostatni raz miała rozgłos, gdy do kin wchodził „Spider-Man Uniwersum”. Jak dobrze pamiętamy, film przyjął się rewelacyjnie wśród krytyków oraz widowni. Dlatego pozostaje nam czekać na animowany serial od Amazon Prime, ponieważ premiera ma nastąpić już w przyszłym roku.