The Tragedy of Macbeth - klimatyczny zwiastun. Groza w odcieniach czerni i bieli

Fot. zwiastun A24/Apple TV+

The Tragedy of Macbeth to adaptacja szekspirowskiego klasyka. Apple TV+ opublikowało nowy zwiastun produkcji. Film miał światową premierę we wrześniu 2021 roku na New York Film Festival. Obecnie planowany jest debiut kinowy na 25 grudnia 2021 roku, a następnie udostępnienie tytułu na Apple TV+ 14 stycznia 2022 roku. Zwiastun The Tragedy of Macbeth pokazuje nam, jak prezentują się Denzel Washington i Frances McDormand jako Lord i Lady Makbet. Materiałowi wideo towarzyszy niepokojący klimat grozy, który pasuje do oryginalnej tragedii.

The Tragedy of Macbeth jest opisane jako odważna adaptacja kultowej opowieści Szekspira o morderstwie, szaleństwie i ambicji. Sfilmowany w czerni i bieli, opowiada o lordzie, który z pomocą żony próbuje zostać królem i zdobyć koronę. Za reżyserię i scenariusz projektu odpowiada Joel Coen. Bruno Delbonnel zajmuje się zdjęciami, Mary Zophres jest projektantką kostiumów, a za muzykę tworzy Carter Burwell. Joel Coen produkuje film razem z Frances McDormand i Robertem Grafem.