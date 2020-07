The Trial Of The Chicago 7 - pierwsze zdjęcia z nowego filmu Aarona Sorkina z gwiazdorską obsadą

Netflix

The Trial of the Chicago 7 w reżyserii Aarona Sorkina to film, który miał zostać wypuszczony do kin na wielu rynkach międzynarodowych, ale koronawirus zniweczył ten plan. Niedawno Netflix domknął wartą około 56 mln dolarów transakcję na zakup praw do globalnej dystrybucji obrazu.

Film opowie o procesie siedmiu oskarżonych osób, które zostały aresztowane po protestach w Chicago podczas Konwentu Demokratów w 1968 roku. Protest przerodził się w gwałtowne starcie z policją i Gwardią Narodową. Organizatorzy protestu - w tym Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale - zostali oskarżeni o spisek mający na celu podburzenie zamieszek, a proces, który nastąpił, był jednym z najbardziej znanych w historii Ameryki.

W obsadzie znajdują się Yahya Abdul-Mateen II, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Alex Sharp, Mark Rylance, Michael Keaton, Frank Langella i John Carroll Lynch. Marc Platt, Stuart Besser, Matt Jackson i Tyler Thompson są producentami projektu.

Poniżej zobaczycie pierwsze zdjęcia z produkcji:

The Trial Of The Chicago 7