The Walking Dead - aktorka podzieliła się sympatycznymi zdjęciami z okazji 10-lecia premiery serialu

fot. AMC

The Walking Dead świętuje 10-lecie serialu. 31 października 2010 roku stacja AMC wyemitowała pierwszy odcinek tego serialu opowiadający o ludziach walczących o przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie. W pamiętnym pilocie Rick Grimes zabił małą dziewczynkę przemieniona w szwendacza, która trzymała w ręce pluszowego misia. To była pierwsza śmierć zombie, jaką widzowie zobaczyli na ekranie w tej produkcji.

Przemienioną dziewczynkę zagrała Addy Miller, która miała wtedy 10 lat. Z okazji tej rocznicy, a także Halloween aktorka podzieliła się na Twitterze dwoma sympatycznymi i nieco makabrycznymi zdjęciami, które wpisują się w popularny trend o tym, jak dany motyw się rozpoczął, a jak prezentuje się obecnie.

https://twitter.com/TheAddyMiller/status/1322683672370257920

Warto wspomnieć, że aktorka powróciła do The Walking Dead podczas 100. odcinka zatytułowanego Mercy. Był to pierwszy epizod 8. sezonu, w którym twórcy umieścili wiele easter eggów. Jednym z nich była właśnie Addy Miller, która pojawiła się na planie serialu. Nałożono jej ten sam make-up zombie oraz ubrano ją w podobny strój, co 10 lat wcześniej. W taki sposób złożono hołd pierwszemu zabitemu szwendaczowi na ekranie tej produkcji. Poniżej możecie przypomnieć sobie zakulisowe zdjęcia z pilota, które aktorka umieściła na swoim Instagramie w 2015 roku.