The Walking Dead - wszystkie seriale uniwersum pojawią się z panelami na Comic-Conie online

fot. Jace Downs/AMC

W 2020 roku niestety nie odbędzie się San Diego Comic-Con, jedno z największych świąt popkultury na świecie. Jednak zamiast tego fani zobaczą [email protected], czyli wersję online standardowego konwentu. Odbędzie się on w dniach 23-26 lipca. Oczywiście nie zabraknie na nim paneli znanych seriali oraz nadchodzących produkcji filmowych. Stacja AMC ogłosiła, że na Comic-Conie w sieci zobaczymy panele seriali The Walking Dead, Fear the Walking Dead, najnowszego The Walking Dead: World Beyond oraz NOS4A2.

Jeśli chodzi o pierwszą produkcję to na wydarzeniu pojawią się showrunnerka serialu, Angela Kang, producent Greg Nicotero oraz członkowie obsady Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Ross Marquand i Paola Lazaro. Na panelu zostanie pokazany premierowo finałowy odcinek 10. sezonu serialu.

fot. AMC

Na prezentacji Fear the Walking Dead wystąpią showrunnerzy Andrew Chambliss i Ian Goldberg oraz obsada: Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Karen David, Jenna Elfman i Rubén Blades.

Na panelu The Walking Dead: World Beyond pojawią się showrunner Matt Negrete oraz obsada w składzie Aliyah Royale, Alexa Mansour, Hal Cumpston, Nicholas Cantu, Nico Tortorella, Julia Ormond i Joe Holt.

Natomiast na panelu NOS4A2 pojawią się showrunner oraz producent wykonawczy Jami O'Brien, producent wykonawczy i autor literackiego pierwowzoru serialu, Joe Hill oraz gwiazda projektu Zachary Quinto.

Dokładne daty paneli zostaną ujawnione bliżej wydarzenia.