The Walking Dead: Daryl Dixon - kolejne zdjęcia z serialu. Zdewastowana Francja, zombie i nowe postacie

fot. AMC

The Walking Dead doczekał się kolejnego spin-offu, który tym razem skupi się na postaci Daryla granego przez Normana Reedusa. Akcja serialu przenosi się do postapokaliptycznej Francji, gdzie bohater będzie próbował się dowiedzieć, jak to się stało, że znalazł się w Europie. Podczas swojej podróży nawiąże nowe przyjaźnie, które skomplikują jego plan powrotu do domu.

Pierwsze opinie wśród krytyków wskazują, że The Walking Dead: Daryl Dixon to dobry serial, który może pozwolić serii na powrót do czasów świetności. Widzowie w USA przekonają się o tym w najbliższy weekend, gdy pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w stacji AMC, a także trafi na platformę AMC+. Przedsmak wydarzeń fundują nam nowe zdjęcia z serialu, które trafiły do sieci. Nie zabrakło też fotografii zza kulis produkcji. Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 1, odcinek 1

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia zza kulis

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcie zza kulis

The Walking Dead: Daryl Dixon - obsada i twórcy

W obsadzie oprócz Normana Reedusa są także Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi oraz Louis Puech Scigliuzzi. Potwierdzono również kolejnych członków obsady: Catherine Arditi wciela się w siostrę Veronique, Andy Deschamps gra Martina, Carmen Kassovitz to Maribelle a Bernarda Blocha zobaczymy jako Guillaume'a.

Za reżyserię odpowiadają Daniel Percival, Greg Nicotero i Tim Southam. Scenariusz napisał David Zabel, który jest też producentem wykonawczym serialu wraz ze wspomnianym Percivalem, Scottem M. Gimple oraz Brianem Bockrathem.

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 10 września na amerykańskim AMC.