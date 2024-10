Maggie i Negan powracają. Zwiastun 2. sezonu The Walking Dead: Dead City

fot. AMC

The Walking Dead przybyło na tegoroczny Comic-Con w Nowym Jorku z nowymi materiałami promocyjnymi. Wśród nich jest zwiastun 2. sezonu The Walking Dead: Dead City, który zadebiutuje wiosną 2025 roku na stacji AMC. Zobaczcie, co tym razem czeka na Maggie i Negana.

The Walking Dead: Dead City - zwiastun 2. sezonu

The Walking Dead: Dead City: sezon 2 - fabuła, obsada

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

The Walking Dead: Dead City - 2. sezon (plakat)

Do swoich ról powracają Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Zeljko Ivanek, Gaius Charles, Mahina Napoleon i Lisa Emery. Natomiast do obsady 2. sezonu dołączyli: Keir Gilchrist jako Benjamin Pierce, Dascha Polanco jako Major Lucia Narvaez, Jake Weary jako Christos oraz Pooya Mohseni jako Roksana.