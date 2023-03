The Walking Dead - zdjęcia z planu serialu o Ricku i Michonne. Pojawi się ważna postać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

Fani The Walking Dead niecierpliwie czekają na premiery spin-offów tego serialu. W połowie maja z 8. sezonem powróci Fear the Walking Dead, a w czerwcu zadebiutuje The Walking Dead: Dead City, który skupia się na Maggie i Neganie. Z kolei w drugiej połowie 2023 roku widzowie obejrzą 6-odcinkowy serial o Darylu pt. The Walking Dead: Daryl Dixon, do którego właśnie zakończyły się zdjęcia we Francji.

Obecnie trwają prace na planie produkcji do kolejnego spin-offa The Walking Dead, który koncentruje się na postaciach Ricka i Michonne. Początkowo miały powstać 3 filmy o dalszych losach Grimesa, ale ostatecznie stacja AMC zdecydowała się na 6-odcinkowy serial, którego roboczy tytuł brzmi The Walking Dead: Summit. Jak na razie potwierdzono, że w obsadzie znajdą się Andrew Lincoln, Danai Gurira i Lesley-Ann Brandt jako Pearl Thorne.

Spin-off kręcony jest w New Jersey, który udaje postapokaliptyczną Filadelfię. W sieci pojawiły się zdjęcia z planu, na których można dostrzec Ricka oraz Anne/Jadis, w którą ponownie wcieliła się Pollyanna McIntosh. Przypomnijmy, że Rick został poważnie ranny po zdetonowaniu mostu w piątym odcinku 9. sezonu The Walking Dead. Anne wezwała helikopter Wojska Republiki Obywatelskiej, aby go uratować. Fryzura jaką ma Anne na zdjęciach z planu wskazuje, że wydarzenia rozgrywają się w niedużym odstępie czasu od przetransportowania Ricka do Filadelfii, ponieważ w The Walking Dead: Nowy świat, którego akcja rozgrywa się 10 lat od wybuchu apokalipsy zombie, postać miała inaczej zaczesane włosy oraz jej ranga wojskowa była wyższa. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/dead_univers/status/1638601813980061696

Dodajmy, że Ricka zobaczyliśmy też w finałowym odcinku The Walking Dead, gdzie pracował na rzecz Republiki Obywatelskiej. Z kolei Michonne nie poddawała się w poszukiwaniach Grimesa.

The Walking Dead - zdjęcia z finału serialu

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 24

The Walking Dead: Summit - premiera w 2024 roku.