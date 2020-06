The Walking Dead - Khary Payton mógł zagrać inną postać. W którym sezonie?

fot. Gene Page/AMC

Khary Payton powoli kończy swoją przygodę z The Walking Dead, ale okazuje się, że mogła się ona zacząć długo wcześniej. Aktor był gościem podcastu 4d Experience kolegi z planu, Dana Foglera, w którym zdradził tę oto ciekawostkę.

Okazuje się, że brał udział w przesłuchaniu do roli postaci z Woodbury w 3. sezonie The Walking Dead, więc cztery lata zanim dostał rolę króla Ezekiela. Przyznaje jednak, że nie pamięta o jaką dokładnie postać chodziło, ale pewnie też by nie wiedział, ponieważ tożsamości bohaterów są zmieniane podczas przesłuchań z obawy przed spoilerami.

Gdy potem brał udział w przesłuchaniu do roli Ezekiela, szybko rozszyfrował, jaka to postać. W przygotowanym scenariuszu był to Augustus z lwem imieniem Nala. Łatwo powiązać, że to Ezekiel z tygrysem Shivą.

- Łatwo było to rozgryźć. Powiedziałem im: wiecie co? Nikogo tak nie oszukacie! Wiem, że chodzi o Ezekiela - wspomina.

fot. Gene Page/AMC

Przyznaje, że przed angażem nie czytał komiksów. Pierwszy raz serial obejrzał w 2012 rok, gdy był emitowany 3. sezon. Namówił go znajomy, bo Payton sądził, że serial o zombie nie jest dla niego.

- Rany, pierwsze 30 sekund serialu, cały pierwszy odcinek... ta cisza do mnie trafiła. Zakochałem się w tym po uszy - mówi aktor.

Na razie wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie wyemitowany finał 10. sezonu The Walking Dead. Robert Kirkman (twórca komiksu, producent) w niedawnym wywiadzie zdradził jednak, że data została ustalona. Spekuluje się, że może to mieć miejsce dopiero jesienią.