The Walking Dead - kiedy premiera 11. sezonu? Nowy aktor w obsadzie

fot. AMC

The Walking Dead powrócił z pierwszym z sześciu dodatkowych odcinków 10. sezonu. Fani serialu mają jeszcze więcej powodów do radości, ponieważ ogłoszono, że jedenasta, a zarazem finałowa seria wystartuje już latem 2021 roku.

Do sieci trafiło krótkie wideo zawierające tę informację. W nim widzimy pokój przesłuchań. W podpisie znajduje się tytuł jednej z ostatnich części historii (arcu) z komiksu The Walking Dead - A New World Order. Może to wskazywać na to, że fabuła związana z grupą Eugene'a, która została zatrzymana przez oddział żołnierzy w białych zbrojach, będzie w miarę wiernie podążać śladem powieści graficznej.

https://twitter.com/TheWalkingDead/status/1366220083479990276

Do obsady 11. sezonu dołączy Michael James Shaw, który wcieli się w ważną postać o imieniu Mercer. Bohater stoi na czele sił zbrojnych Wspólnoty, czyli nowej społeczności, która pojawi się w finałowej serii. Mercer zadebiutował w 177 zeszycie komiksu. Shaw znany jest z roli Corvusa Glaive'a w Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Zagrał również w serialach Blood & Treasure i Limitless.

Warto zwrócić uwagę na uderzające podobieństwo Shawa do komiksowego bohatera. Wygląda na to, że osoby odpowiedzialne za casting dokonały bardzo dobrego wyboru.

https://twitter.com/TheWalkingDead/status/1366549687918948354

https://twitter.com/TheWalkingDead/status/1366536883107368964

The Walking Dead - polska premiera 18. odcinka 8 marca o 3.30 nad ranem (równocześnie z amerykańską telewizyjną premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na FOX.