The Walking Dead - data premiery finału 10. sezonu oraz World Beyond

Źródło: AMC

Wiemy, że 16. odcinek 10. sezonu The Walking Dead nie został wyemitowany z powodu pandemii koronawirusa. Firma robiąca postprodukcję dla telewizji AMC zawiesiła działalność i przez to też opóźniono ten odcinek.

Podczas panelu oficjalnie ogłoszono, że światowa premiera odbędzie się 4 października w USA. Zakładamy, że tradycyjnie dzień później w Polsce na FOX.

Podczas panelu pokazano też nowy teaser finału, który można obejrzeć od 1:27:

The Walking Dead - panel + teaser

4 października też będzie mieć premierę nowy serial The Walking Dead: World Beyond. Prawa do dystrybucji poza USA ma platforma Amazon Prime Video, więc dzień później odcinek tam będzie dostępny.

Potwierdzono też formalność, o której wszyscy wiedzieliśmy: 11. sezon The Walking Dead dopiero w 2021 roku. Wszystko przez blokadę na planach w USA, w którym serial jest kręcony.

Do tego ogłoszono, że jak wrócą na plan, najpierw nakręcą 6 dodatkowych odcinków 10. sezonu, który łącznie będzie ich liczyć 22, a potem dopiero sezon 11.