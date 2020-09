The Walking Dead: sezon 10 online - premiera w VOD w Polsce

Źródło: AMC

Jak udało nam się ustalić, 10. sezon The Walking Dead będzie mieć premierę online w HBO GO już 1 października 2020 roku. Jest to platforma streamingowa, w której wszystkie poprzednie odcinki wciąż są dostępne, więc fani serialu, którzy czekali na premierę VOD mogą nadrobić.

Oczywiście nie jest to pełny sezon, ponieważ 16 odcinek został opóźniony przez pandemię koronawirusa. Jego premierą telewizyjna odbędzie się 4 października na FOX, ale możemy założyć, że po jakimś czasie również trafi do HBO GO.

Przypominamy, że nawet 16. odcinek nie będzie końcem 10. sezonu. Twórcy ogłosili, że na początku 2021 roku wracają na plan i zamierzają dokręcić kilka odcinków 10 sezonów, a potem dopiero zacząć pracę nad 11. sezonem.

Więcej informacji o nowościach VOD na stronie vod.naekranie.pl.