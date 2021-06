The Walking Dead: Survivors z zaskakującą reklamą. Twórcy "zainspirowali się" Resident Evil 2 Remake

fot. Capcom

The Walking Dead: Survivors to gra mobilna z akcja w popularnym uniwersum znanym m.in. z komiksów czy seriali. Produkcja cieszy się sporym zainteresowaniem i może pochwalić się niezłymi ocenami w sklepach Google Play i App Store, ale ostatnio zrobiło się o niej głośno z zupełnie innego powodu. Internauci zauważyli, że jedna z jej reklam jest bliźniaczo podobna do grafiki znajdującej się na okładce Resident Evil 2 Remake.

Trudno mówić tutaj o przypadkowym podobieństwie, bo tło widoczne za postaciami na pierwszym planie jest przeniesione żywcem z okładki horroru Capcomu. Widać tam dokładnie ten sam budynek, zombie, a nawet efekty świetlne. Jedyną różnicą są delikatnie inne kolory i oczywiście bohaterowie. Zobaczcie sami.

https://twitter.com/UweBollocks/status/1408534667788226560

Jeszcze ciekawsze jest wytłumaczenie, które jeden z użytkowników Reddita otrzymał z oficjalnego konta gry. Zdaniem osoby prowadzącej profil w mediach społecznościowych, nie ma tu mowy o naruszeniu praw autorskich (mimo "ogromnego podobieństwa), bo na grafice The Walking Dead: Survivors... nie ma bohaterów, których wizerunek jest chroniony.

Cała sprawa nie została oficjalnie skomentowana przez twórców The Walking Dead: Survivors.