The Walking Dead 11B - nowy teaser pełen akcji. Daryl w zbroi Wspólnoty!

Premiera nowych odcinków sezonu 11B The Walking Dead zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym w sieci pojawia się coraz więcej teaserów zapowiadających wydarzenia z tej części serii. Wygląda na to, że nie zabraknie w niej emocjonującej akcji i ciekawych zwrotów fabularnych. Historia będzie się kręcić wokół Alexandrii, Wspólnoty, walki ze Żniwiarzami oraz nową grupą złoczyńców. Pojawią się nowe postacie m.in. komiksowa Pamela Milton, w którą wciela się Laila Robins.

Wraz z nowymi zapowiedziami, możemy zobaczyć nowe sceny z serialu. Na uwagę zasługuje ta, w której Daryl (Norman Reedus) przywdział zbroję Wspólnoty. Rzecz prawdopodobnie rozgrywa się w Alexandrii, ponieważ widzimy Judith (Cailey Fleming) w jego towarzystwie. Poniżej możecie obejrzeć poszczególne teasery, w tym również polską wersję od stacji FOX.

Who can they trust?

Find out on the return of #TWD February 20th or stream it one week early with @AMCPlus on February 13th. pic.twitter.com/z7My2X4qwI

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 5, 2022