The Walking Dead - klimatyczna zapowiedź 11. sezonu. Kiedy pełny zwiastun?

fot. AMC (zrzut ekrany z teasera)

11. sezon The Walking Dead zadebiutuje już w sierpniu, dlatego w sieci co rusz pojawiają się nowe materiały promocyjne. Raz są to zdjęcia z dwóch premierowych odcinków lub ich opisy, a raz teasery zdradzające co czeka widzów w ostatniej odsłonie serialu opowiadającego o ludziach walczących o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. 11. seria będzie liczyć 24 odcinki.

Do sieci trafiła jednominutowa zapowiedź finałowego sezonu. Nie ma w nim fragmentów z nowych epizodów, ale zostają przedstawieni bohaterowie, na których skupi się akcja. Widzimy zatem Maggie, Negana, Daryla, Carol, Rositę, Aarona, Gabriela i Aldena. Ponadto pokazano Yumiko, Eugene'a, Księżniczkę i Ezekiela. Przypomnijmy, że zostali pojmani przez żołnierzy w białych zbrojach, którzy należą do społeczności nazywanej Wspólnotą i też pojawiają się w tym teaserze. Ponadto dostaliśmy pierwsze spojrzenie na Mercera w czerwonej zbroi. Postać pochodzi z komiksu i jest dowódcą armii Wspólnoty. Ten bohater jeszcze nie zadebiutował w serialu, lecz został jedynie wspomniany w czasie rozmów między żołnierzami. Wciela się w niego Michael James Shaw. W zapowiedzi można dostrzec też Żniwiarzy, czyli grupę złoczyńców, która ściga Maggie i jej ludzi. W teaserze jest też młyn oraz charakterystyczna tablica ze zdjęciami, która też jest motywem z komiksu.

Zwiastun pierwszej części 11. sezonu, która obejmuje 8 odcinków, zostanie zaprezentowany 23 lipca podczas San Diego [email protected] 2021. Impreza odbędzie się online w dniach 23-25 lipca. Szczegółowe informacje o panelu oraz gościach jeszcze nie zostały ogłoszone.

The Walking Dead - sezon 11

The Walking Dead – premiera dwóch pierwszych odcinków 11. sezonu zaplanowana jest na 22 sierpnia 2021 roku w USA. W Polsce pojawią się 23 sierpnia na kanale FOX.