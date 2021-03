The Walking Dead - niepokojący teaser z 11. sezonu. Nawiązanie do Auschwitz

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. FOX

20. odcinek 10. sezonu The Walking Dead uchylił rąbka tajemnicy o Wspólnocie. Epizod koncentrował się na postaci Księżniczki, która została zatrzymana wraz z Eugenem, Yumiko i Ezekielem przez żołnierzy w białych zbrojach. Bohaterka była przesłuchiwana, a także została uderzona. Księżniczka sama też pobiła innego żołnierza, który wyjawił jej, że jego społeczność jest zorganizowana, a oni postępują według protokołów, ponieważ są ostrożni wobec obcych.

Do sieci trafił nowy teaser z 11. sezonu, którego premierowy odcinek zostanie wyemitowany latem 2021 roku. Najprawdopodobniej tak jak poprzednie trzy odnosi się właśnie do nowej społeczności o nazwie Wspólnota (Commonwealth) znanej z komiksu. Widzowie mogli obejrzeć do tej pory krótkie wideo z pokoju przesłuchań, lodów oraz tortu z migawkami zdjęć osób. W nowym teaserze znajduje się stacja kolejowa i słychać również odgłosy lokomotywy. Przebijają się również obrazki z torami. Z kolei na ścianie widnieje napis "If there is a God, he will have to beg for my forgiveness", czyli w polskim tłumaczeniu "Jeśli Bóg istnieje, to on będzie musiał błagać mnie o wybaczenie". Warto dodać, że te słowa zostały wyryte na ścianie w obozie w Auschwitz podczas II wojny światowej.

Co oznaczają te niepokojące słowa i jak odnoszą się one do historii z komiksu? Stacja kolejowa nawiązuje do wątku, w którym Eugene i Stephanie (w tej roli w serialu zobaczymy Margot Bingham) próbowali naprawić lokomotywę, aby uruchomić kolej we Wspólnocie i umożliwić szybszą komunikację z innymi społecznościami. Ponadto żołnierz mówił prawdę w rozmowie z Księżniczką o tym, że Wspólnota jest zorganizowana, ale nie jest obozem pracy. Natomiast istnieje podział na klasy, a każdy z mieszkańców ma przydzieloną pracę zgodnie z tym, czym się zajmował przed apokalipsą zombie.

Poniżej możecie obejrzeć poprzedni trzy zapowiedzi z 11. sezonu.

Do obsady w 11. sezonie dołączy już wyżej wspomniana Margot Bingham jako Stephanie oraz Michael James Shaw, który wcieli się w postać o imieniu Mercer. Spostrzegawczy widzowie mogli usłyszeć, że został wspomniany podczas 20. odcinka sezonu 10C.

The Walking Dead - polska premiera 21. odcinka 29 marca o 3.30 nad ranem (równocześnie z amerykańską telewizyjną premierą) oraz o 22.00 tego samego dnia na FOX.