The Winchesters, Walker: Independence i Gotham Knights - pierwsze zdjęcia seriali The CW

The CW

The CW ujawnia pierwsze zdjęcia z prequeli Nie z tego świata i serialu Walker. Tej jesieni na antenie stacji w USA trafią The Winchesters i Walker: Independence. Fotki pochodzą z pilotażowych odcinków.

Akcja serialu Walker: Independence rozgrywa się pod koniec XIX wieku i podąża za Abby Walker (Katherine McNamara), zamożną mieszkanka Bostonu, której mąż zostaje zamordowany na jej oczach podczas ich podróży na Zachód. W dążeniu do zemsty Abby spotyka Hoyta Rawlinsa (Matt Barr), sympatycznego łotra szukającego celu w życiu. Zobaczcie zdjęcia:

Walker: Independence

The Winchesters rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z Supernatural. Serial pokaże historię Johna i Mary Winchesterów od momentu, gdy się poznali, zakochali w sobie i razem walczyli ze złem. Narratorem serialu będzie Dean Winchester, w którego wcieli się oczywiście Jensen Ackles. Główne role w serialu zagrają Meg Donnelly (American Housewife) i Drake Rodger (The In Between). Zobaczcie zdjęcia:

The Winchesters

Gotham Knights to szykowany przez stację The CW serial, oparty na komiksach DC. Akcja serialu rozpoczyna się w momencie zabójstwa Batmana. Jego zbuntowany, adoptowany syn, zawiera nieoczekiwany sojusz z dziećmi wrogów Mrocznego Rycerza, które są wrabiane w morderstwo herosa. Jako najbardziej poszukiwani ludzie w mieście, nasza banda wyrzutków musi znaleźć prawdziwego zabójcę, aby oczyścić się z zarzutów.

Do sieci trafił też zwiastun serialu Tom Swift. W produkcji śledzimy losy tytułowego bohatera, wyjątkowo błyskotliwego wynalazcy z nieograniczonymi zasobami, który po szokującym zniknięciu ojca zostaje wrzucony w świat spisków i niewyjaśnionych zjawisk.