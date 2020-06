Debris - NBC zamawia serial o statku kosmicznym od producenta Fringe

NBC

NBC zamówiło sezon nowego serialu science fiction pod tytułem Debris. Produkcja opowiada historię dwojga agentów, pracujących dla CIA i MI6, którzy muszą zbadać sprawę tajemniczego statku kosmicznego, który rozbija się na Ziemi i zaczyna mieć dziwny wpływ na ludzkość. W rolach głównych występują Jonathan Tucker (Westworld) oraz Riann Steele (Magicy), natomiast Norbert Leo Butz gra agenta CIA, opiekuna bohatera granego przez Tuckera. Twórcą serialu jest J.H. Wyman (Fringe: Na granicy światów), który jest również producentem wykonawczym wraz z Jasonem Hoffsem (Na skraju jutra).

Debris miał to szczęście, że pilot produkcji powstał jeszcze przed wstrzymaniem prac na planach filmów i seriali w związku z pandemią koronawirusa. Wśród innych zamówionych przez NBC projektów znajdują się At That Age, Echo, Crazy for You, Jeffries oraz Someone Out There.