The Winds of Winter - George R.R. Martin potwierdza znaczące różnice względem Gry o tron

fot. HBO

Ostatnia książka autora, która opowiada główną historię ze świata Gry o tron, czyli Taniec ze smokami została wydana w 2011 roku, w którym zadebiutował również serial HBO. Od tamtej pory czekamy na The Winds of Winter, bo taki tytuł ma nosić nowa powieść Martina. Pisarz na swoim blogu zapewnił fanów, że prace postępują i dodał, że finalnie będzie zawierać sporo różnic względem tego, co zaprezentowano w finale Gry o tron.

Serial w 8. sezonie musiał wyprzedzić książki i twórcy sami stworzyli zakończenia większości wątków. Finałowa odsłona spotkała się z falą krytyki, a wielu fanów wciąż czeka na literackie zakończenie historii. George R.R. Martin na swoim blogu zdradził, że pojawią się w jego powieści rzeczy znane już z finału (ale może nie dokładnie w ten sam sposób), jednak duża część reszty książki będzie zupełnie inna.

Moje historie rosną, ewoluują i zmieniają się w miarę pisania. Na ogół wiem, dokąd zmierzam, jasne... ostateczne cele, wielkie elementy scenografii, są w mojej głowie od lat... od dekad, jak w przypadku Pieśni lodu i ognia. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, a czasami ziemia pod moimi nogami zmienia się w momencie, gdy słowa wylewają się na papier.

Autor odmówił jednak podania szczegółów dotyczących etapu, na którym znajduje się z książką. Dodał jedynie, że nie wszystkie postacie, które zmarły w finałowym sezonie umrą w jego powieści i nie wszystkie, które przeżyły, dotrwają w jego oryginalnej wersji.

fot. HBO