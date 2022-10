The Winds of Winter - George RR Martin zaktualizował status prac nad powieścią. Książka coraz bliżej

fot. youtube.com/GameofThrones

The Winds of Winter, czyli powieść autorstwa George'a RR Martina, która ma kontynuować wątki z Pieśni lodu i ognia, można spokojnie nazwać jedną z najbardziej oczekiwanych książek na świecie. Pisarz pracuje nad nią od wielu lat i cały czas nie możemy doczekać się jej ukończenia. Jednak Martin w końcu postanowił zaktualizować status prac nad długo oczekiwanym projektem.

Autor był gościem Stephena Colberta. Gospodarz zadał mu pytanie o postęp prac nad książką. Martin stwierdził, że będzie to bardzo obszerna powieść, licząca ponad 1500 stron. Pisarz przyznał, że udało mu się ukończyć jakieś 3/4 historii.

Dla przypomnienia ostatnia powieść z serii, czyli Taniec ze smokami, ukazała się w 2011 roku, czyli wtedy gdy zadebiutował serial HBO. Colbert w trakcie wywiadu stwierdził żartobliwie, że skoro 10 lat zajęło Martinowi ukończenie 75 procent The Winds of Winter, to pewnie książka wyjdzie za jakieś 3 lata. W przygotowaniu znajduje się również kolejna powieść z serii, czyli A Dream of Spring.