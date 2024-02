The Wizards - Dark Times: Brotherhood trafiło na PS VR2. Zobaczcie zwiastun

fot. Vertigo Games

Firmy Vertigo Games i Carbon Studio poinformowały o wprowadzeniu The Wizards - Dark Times: Brotherhood na kolejną (po Steam, Meta Quest i Viveport) platformę. Gra jest już dostępna także na PlayStation VR2. Ogłoszeniu towarzyszy nowy materiał wideo, który możecie obejrzeć poniżej.

The Wizards - Dark Times: Brotherhood - zwiastun wersji PS VR2

The Wizards - Dark Times: Brotherhood to przygodowa gra akcji, która przenosi graczy do mrocznej krainy fantasy. Tytuł oferuje między innymi możliwość kooperacji, intuicyjny system rzucania zaklęć przy pomocy gestów oraz różnorodną rozgrywkę, na czele z licznymi interakcjami z otoczeniem: można między innymi wspinać się na głazy czy jeździć na trollach. Produkcja autorstwa Carbon Studio zadebiutowała na Steamie w czerwcu 2020 roku i może pochwalić się tam "w większości pozytywnymi" opiniami.