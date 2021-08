Reed Richards jak Knull - Thora i Kapitana Amerykę zamienił w symbionty

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Dom Pomysłów zaprezentował plansze promocyjne z zeszytu Spider-Man: Spider's Shadow #5, kolejnej odsłony rozgrywającej się w alternatywnej rzeczywistości historii spod szyldu What If? - scenarzysta Chip Zdarsky chciał w niej odpowiedzieć na pytanie, co stałoby się, gdyby Peter Parker nigdy nie pozbył się ze swojego ciała Venoma.

Przypomnijmy, że już wcześniej J. Jonah Jameson i Sinister Six zdołali oddzielić protagonistę od symbionta. Tego ostatniego na dalsze badania zabrał z kolei były lider Fantastycznej Czwórki, Reed Richards, który ostatecznie został opanowany przez kosmicznego pasożyta. Co ciekawe, Mr. Fantastic wszedł dzięki temu w posiadanie mocy podobnych do tych, które w evencie King in Black demonstrował Knull: w słynnym budynku Baxtera przemienił on w symbionty herosów z Thorem i Kapitanem Ameryką na czele.

W nadchodzącym komiksie Richards zdradzi, że próbował także przejąć kontrolę nad Spider-Manem. Nie uda mu się to jednak z racji faktu, że umysł Parkera jest pochłonięty przez uczucie, którym Peter darzy Mary Jane Watson.

Spider-Man: Spider's Shadow #5 - plansze

W tym samym zeszycie ma dojść do ostatecznego pojedynku Spider-Mana i Venoma. Pajączek zyska wsparcie ze strony nieopanowanych przez Richardsa/Venoma bohaterów, m.in. Ludzkiej Pochodni.

Zeszyt Spider-Man: Spider's Shadow #5 ukaże się na amerykańskim rynku już jutro, 11 sierpnia.