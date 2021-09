Thor czy Loki? Odyn wskazał, kto jest jego ulubionym synem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel w zeszycie Thor #17 odpowie na spędzające fanom sen z powiek pytanie o to, kto jest ulubionym synem Odyna - tytułowy bohater czy jednak Loki? Kwestia ta wraca od czasu do czasu zarówno w świecie powieści graficznych, jak i w MCU; przypomnijmy, że w obu uniwersach bóg podstępu wybrał ścieżkę zła po odkryciu, iż w rzeczywistości został adaptowany, a w nim samym płynie krew Lodowych Gigantów. To właśnie dlatego uznał on, że Wszechojciec nigdy nie pozwoli zasiąść potomkowi tej rasy na tronie Asgardu.

W nadchodzącym komiksie dojdzie do swoistego spotkania rodzinnego: Thor i Odyn natrafią na będącą obecnie pierwszorzędną wojowniczką i boginią łowów Friggę oraz jej córkę, Angelę. Cała czwórka postaci zostanie zaatakowana przez pochodzących z Muspelheimu Koragantów, którzy podążają za zapachem krwi. Tuż po tym, gdy Angela poprosi Odyna i Thora o dołączenie do walki, pierwszy z nich wyzna, że to właśnie bóg burzy jest jego ulubionym synem. Koniecznie zwróćcie uwagę na reakcję herosa na te słowa:

Thor #17 - plansze

Zeszyt Thor #17 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych jutro, 29 września.