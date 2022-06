Thor: Love and Thunder - to nie jest zwyczajna figurka. Bóg Piorunów w pełnej krasie

fot. materiały prasowe

Thor: Love and Thunder, tak jak każdy film MCU, ma szereg zabawek, produktów promocyjnych oraz gadżetów kolekcjonerskich. Na pewno jedną z ciekawych propozycji jest właśnie ogłoszona nowa figurka Boga Piorunów oparta na filmowym wizerunku. Ściślej mamy tutaj jego nowy, dość fikuśny kostium w kolorze metalicznego złota pomieszanym z niebieskim.

Jak widzimy na zdjęciach, figurka ma wyraźnie podkreślone efekty piorunów. Zarówno one, jak i topór zwany Stormbreakera są podświetlone. Do tego są dodatkowe akcesoria, które umożliwią kolekcjonerom zmienianie wyglądu figurki na półce z gadżetami. Mamy tu więc dodatkowy podświetlany hełm, zmieniana zbroja na klatce piersiowej oraz bardziej okryte ramiona.

Wysokość figurki to 32 centymetry. Szacunkowa waga wynosi powyżej 2 kilogramów. Cena w ruszającym właśnie preorderze jest wysoka: 1611 złotych. Na razie można zamówić na stronie sideshow.com, ale trzeba uzbroić się w cierpliwości. Figurka będzie rozsyłana dopiero w okresie od października 2023 roku do marca 2024 roku. To z uwagi na to, że każda jest dopracowywana ręcznie w najmniejszym detalu.

Thor: Love and Thunder - figurka