Thor: Love and Thunder - grafika promocyjna. Tak będzie wyglądać Natalie Portman jako Potężna Thor

Źródło: Egmont

12 czerwca 2021 publikowaliśmy grafikę promocyjną z filmu Thor: Love and Thunder, na której widniał nowy filmowy wizerunek herosa. Pochodziła ona z koszulki ekipy filmowej, która dostała taki upominek z okazji zakończenia zdjęć. Okazało się, że to nie była jedyna rzecz, jaką pracownicy wówczas dostali. Na koszulkach była też druga grafika, na której obok Thora w kostiumie widzimy Walkirię (prawdopodobnie też nowy strój) oraz postać Jane Foster, którą gra Natalie Portman w kostiumie Potężnej Thor. Te grafiki są oparte na filmowych wizerunkach, więc takim sposobem po raz pierwszy możemy zobaczyć w co twórcy celują pod kątem wizualnym. Wygląda więc na to, że Potężna Thor będzie bardzo przypominać komiksowy odpowiednik.

Thor ma swojego Stormbreakera, a Jane będzie władać Mjolnirem. Pytanie brzmi; skąd go weźmie? W tej linii czasowej Mjolnir został zniszczony przez Helę w Thor: Ragnarok. Albo więc zostanie zbudowany nowy, albo w grę wejdzie multiwersum, czyli alternatywne światy równoległe. Na razie nie wiadomo, jakie rozwiązanie zostanie tutaj zastosowane.

Thor: Love and Thunder - grafiki promocyjne

Thor: Love and Thunder

Chris Pratt w rozmowie z Yahoo Movies wyjawił, że w filmie na pewno zobaczymy rywalizację pomiędzy Star Lordem i Thorem. Twórcy dostrzegli, że ten wątek podobał się ludziom w Avengers: Koniec gry, więc Taika Waititi wpadł na pomysł jak to wykorzystać. Rywalizacja panów ma być w tym samym humorystycznym tonie.

W obsadzie są także Chris Hemsworth, Tessa Thompson i Christian Bale. Taika Waititi stoi za kamerą. Premiera w 2022 roku.