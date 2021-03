Thor: Love and Thunder - gościnne występy gwiazd na nowych materiałach z planu filmu

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Obecnie w Australii trwają zdjęcia do filmu Thor: Love and Thunder, wchodzącego w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Co jakiś czas do sieci trafiają kolejne materiały z planu. Najnowsze z nich przedstawiają trzy gwiazdy w gościnnych występach. To Sam Neill, Matt Damon, Luke Hemsworth i Melissa McCarthy. Panowie powtórzą swoje role z filmu Thor: Ragnarok i wcielą się w aktorów grających Odyna, Lokiego i Thora w czasie przedstawienia teatralnego. Natomiast McCarthy zagra aktorkę, która portretuje Helę.

Materiały są dostępne poniżej.

https://twitter.com/lovethundernews/status/1366668231688257537

https://twitter.com/follklores/status/1366657522778574852

https://twitter.com/lovethundernews/status/1366670139010260992

https://twitter.com/lovethundernews/status/1366683635231977473

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Wiadomo tylko, że Thor ponownie połączy w filmie siły ze Strażnikami Galaktyki. Za to głównym antagonistą produkcji będzie Gorr Rzeźnik Bogów. Natomiast Jane Foster ma w końcu podnieść młot Thora.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Karen Gillan, Tessa Thompson oraz Jeff Goldblum.

Thor: Love and Thunder - premiera filmu w USA została zaplanowana na 6 maja 2022 roku.