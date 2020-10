Thor: Love and Thunder - Natalie Portman prawdopodobnie zdradza spoilerowy szczegół filmu MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Egmont/Marvel

Wiemy, że Thor: Love and Thunder inspirowany jest komiksem o Potężnej Thor. Z niego wiemy, że Jane Foster zmaga się z rakiem i wyniku rozwoju historii staje się następczynią Thora. Taika Waititi, reżyser i scenarzysta superprodukcji jednak nie chciał potwierdzić, czy ten motyw pojawi się w filmie w takim samym stylu.

Natalie Portman w rozmowie z Yahoo! powiedziała coś, co wydaje się dość sugestywne. Dziennikarze popkulturowi wyciągają wniosek, że aktorka potwierdziła ten wątek, ale z uwagi na to jak to powiedziała, pełnej pewności nie mamy.

- Nie mogę ci powiedzieć za dużo. Jestem bardzo podekscytowana tym filmem. Zaczęłam trenować, aby nabyć masy mięśniowej. Skoro mogą być te superbohaterki, to im więcej ich będzie, tym lepiej. Film oparty jest na powieści graficznej o Potężnej Thor. Jane jest leczona na raka, a obok tego jest superbohaterką - tłumaczy.

Na razie jednak ani Marvel Studios, ani reżyser nie potwierdzili tego wątku, więc pozostaje niepewność. Na pewno z taką historią Thor: Love and Thunder nie byłby tak komediowy, jak Thor: Ragnarok.