Thor: Love and Thunder - Nebula pojawi się w filmie. Jest potwierdzenie

Źródło: Marvel

W Australii już niedługo rozpoczną się zdjęcia na planie do Thor: Love and Thunder. Napływa coraz więcej informacji, którzy aktorzy przybywają na ten kontynent w celu nakręcenia scen do tego filmu. Na miejscu są już Chris Hemsworth (Thor) i Chris Pratt (Peter Quill), którzy przebywają na obowiązkowej kwarantannie. Ponadto Tessa Thompson (Walkiria) ma również przylecieć do tego kraju w najbliższym czasie.

Karen Gillan także przebywa na kwarantannie w Australii. Nie potwierdzono, że zagra w filmie, ale aktora w filmiku na Instagram Story powiedziała, że skróciła włosy w ramach przygotowań do roli Nebuli. Dodaje w nim, że ma bardzo grube włosy i dlatego musiała je przyciąć. Jak pamiętamy jej bohaterka jest łysa, więc nadmiar włosów pod charakteryzacją jest zapewne kłopotliwy.

https://twitter.com/mcubestof/status/1351080877577670662

Matta Damona, który pojawił się w Sydney wraz z rodziną, najprawdopodobniej też zobaczymy w Thor: Love And Thunder. Podczas konferencji prasowej powiedział, że "będzie nazywać Australię swoim domem przez kolejne kilka miesięcy". Może to oznaczać, że odegra większą rolę w filmie niż w Thor: Ragnarok, gdzie zaliczył krótkie cameo wcielając się w aktora, który występował, jako Loki w przedstawieniu w Asgardzie.

W obsadzie są Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt oraz Christian Bale jako czarny charakter. Taika Waititi stoi za kamerą oraz ponownie wcieli się w Korga.

Thor: Love and Thunder - premiera w 2022 roku.