Thor: Love and Thunder - słynny utwór trafi na ścieżkę dźwiękową. Posłuchajcie już teraz

Gdy w trakcie zeszłorocznego Comic-Conu w San Diego prezes Marvel Studios, Kevin Feige, ogłaszał, że w skład MCU wejdzie film Thor: Love and Thunder, ze sceny do widzów dobiegły dźwięki słynnego utworu Rainbow in the Dark legendarnego zespołu heavymetalowego Dio (nazwa grupy pochodzi od nazwiska wokalisty, Ronniego Jamesa Dio, zmarłego w 2010 roku frontmana, który w przeszłości był także członkiem Black Sabbath). Teraz wiele wskazuje na to, że piosenka ta znajdzie się również na ścieżce dźwiękowej produkcji. Taki obrót spraw wyjawiła wdowa po Dio, a wcześniej także jego managerka, Wendy:

Ten film Thor 4... Użyją w nim Rainbow in the Dark.

Utwór ten uchodzi powszechnie za jeden z najlepszych i jednocześnie najważniejszych w całej historii muzyki metalowej. Oceńcie sami:

W naszej redakcji doszliśmy do wniosku, że choć Taika Waititi genialnie dobiera piosenki do konkretnych scen w swoich filmach, to jednak ciężko mu będzie przeskoczyć poprzeczkę, którą sam sobie zawiesił na najwyższym możliwym poziomie (słuchając poniższej piosenki pomyślcie też o Gromowładnym przybywającym nad Wakandę, choćby w celu ćwiczenia wyobraźni...):

Zobacz także:

Thor: Love and Thunder wejdzie na ekrany kin w Polsce 5 listopada przyszłego roku.