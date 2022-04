Thor: miłość i grom - zabawka rzeźnika bogów. Tak wygląda postać Christiana Bale'a

fot. Marvel

Do sieci trafiły nowe zdjęcia zabawek z filmu Thor: miłość i grom, które pozwalają nam lepiej przyjrzeć się głównemu złoczyńcy znanemu jako Gorr, rzeźnik bogów. W tę rolę wciela się Christian Bale. Choć widzieliśmy na razie zabawki i grafikę z opakowania, na razie nie pokazano go w zwiastunie ani nie opublikowano oficjalnego zdjęcia.

Fani Marvela i MCU jednak krytykują jak wygląda filmowy Gorr, bo różni się od tego z komiksów. Na tę krytykę zareagował Jason Aaron, twórca komiksowej postaci. Szczególnie z krytyką spotkała się twarz postaci.

- Nie widzieliśmy jeszcze pierwszego oficjalnego spojrzenia na filmową wersję Gorra, rzeźnika bogów. Widziałem niepokój w sieci związany z wyglądem Gorra bazowany na figurce. Jako że stworzyłem tę postać z Esadem, powiem tak: nos Gorra (lub jego brak) nie czynił z niego tragicznego i niepokojącego rzeźnika bogów. Zaufajcie twarzy Christiana Bale'a. Muszę wam przypomnieć, że to cholernie utalentowana twarz.

Portal The Direct analizując zwiastun odkrył, że w tle widać armię Gorra. Są to stworzenia zwane Black Berserkers. Według komiksów miecz, który dzierży zwany jest Necrosword. Dzięki niemu może on tworzyć swoją armię.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku tylko w kinach.

