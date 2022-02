Thor: miłość i grom - zabawki zdradzają, jak Asgardczycy podróżują bez Heimdalla

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Thor: miłość i grom wypuścił nowe gadżety. Dzięki nim fani mogą dowiedzieć się, jak Asgardczycy są w stanie podróżować w kosmosie bez Heimdalla, który zginął w Avengers: Wojnie bez granic. Nadchodzący zestaw LEGO pokazuje bohaterów pędzących przez Bifrost. Odpowiedź na to, jak to jest możliwe, leży w nowej broni syna Odyna. Topór o nazwie Stormbreaker może wezwać moc Bifrostu z dowolnego miejsca. W tym wypadku wygląda na to, że Bóg Piorunów wstawił go z przodu łodzi, by komfortowo się przemieszczać.

Zdjęcie: LEGO Group

Thor: miłość i grom - niesamowity zestaw LEGO

Nowy zestaw Lego z filmu Thor: miłość i grom pokazuje statek wikingów pełen ikonicznych postaci z filmów Marvela. Zawiera pięć minifigurek: Thora, Potężnej Thor, Valkyrie, Korga i Gorra. Wśród akcesoriów jest między innymi mapa Nowego Asgardu.

https://twitter.com/lovethundernews/status/1495762487261765633

Thor: miłość i grom - zdjęcia zabawek

Poniżej znajdziecie już wcześniej opublikowane zdjęcia zabawek, dzięki którym możemy przyjrzeć się Thorowi i Potężnej Thor z bliska w ich kostiumach.

Thor: miłość i grom

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku tylko w kinach.

