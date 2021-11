Thor w szoku: karły, które wykuły Mjolnir, zostały zamordowane. I to przy pomocy młota

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Stanach Zjednoczonych zadebiutował zeszyt Thor #19; już wcześniej donosiliśmy Wam, że rzuca on nowe światło na zagładę dinozaurów w świecie Marvela i proces powstania Księżyca. Składa się jednak tak, że ten sam komiks przedstawia czytelnikom naprawdę szokujące informacje: karły z Nidavellir, które stworzyły Mjolnir, zostały zamordowane przez tajemniczego oprawcę.

Przypomnijmy, że w serii ze scenariuszem Donny'ego Catesa ikoniczny młot sprawiał coraz większe problemy. Najpierw podnosiły go przypadkowe postacie, później stał się on zbyt ciężki nawet dla samego boga burzy i piorunów. To właśnie dlatego heros pozostawił go w opiece Avengers, lecz przedmiot koniec końców został wykradziony z siedziby Mścicieli.

W nowej odsłonie opowieści Thor próbuje zlokalizować artefakt, jednak nie jest mu w stanie pomóc nawet stojąca obecnie na straży Bifrostu Lady Sif. Ostatecznie protagonista nieoczekiwanie łączy siły z Odynem, wraz z którym udaje się do Nidavellir. Tamtejsza kuźnia, w której wykuto Mjolnir, została doszczętnie zniszczona. Jakby tego było mało, nieznany na razie wróg zabił zamieszkujące tę lokację karły. Spójrzcie sami:

Thor #19 - plansze

Nie wiemy póki co, kim jest morderca. Na podstawie zadanych karłom obrażeniom Odyn wywnioskował jednak, że oprawca do swojego czynu musiał wykorzystać sam Mjolnir.