Thor: Ragnarok - usunięta scena pokazuje, jak Hela zabija Odyna. Zobacz wideo

Nie ma dnia, by do sieci nie trafiały nowe zdjęcia i materiały wideo pochodzące ze scen usuniętych z ostatecznych wersji rozmaitych odsłon Kinowego Uniwersum Marvela - wczoraj w tym miejscu zaprezentowaliśmy Wam kilkanaście z nich. Teraz mamy okazję przyjrzeć się jeszcze jednej; koniec końców nie znalazła się ona w produkcji Thor: Ragnarok, a pokazuje sekwencję, w której Hela najpierw przybywa do jednej z nowojorskich alejek, na której znajdują się bóg burzy i piorunów, Loki i Odyn, by później uśmiercić ostatniego z nich (krótki fragment tej sceny pokazywaliśmy Wam już wcześniej w tym tygodniu). Zobaczcie sami:

Warto odnotować, że powyższa sekwencja została wykorzystana w jednym z teaserów Thor: Ragnarok. Materiał ten sugerował, że to właśnie w trakcie spotkania w alejce Hela zniszczy Mjolnir. Ostatecznie Taika Waititi zadecydował, by całą scenę umiejscowić w północnej Norwegii. Stało się tak już po pokazach testowych - reżyser przyznał bowiem, że taki sposób i miejsce uśmiercenia Odyna wywołały wśród oglądających "zbyt wiele smutku".