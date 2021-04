Thor vs. Kapitan Ameryka, Mjolnir vs. tarcza. Starcie herosów nadchodzi

fot. materiały prasowe

Wydaje się, że po tym, jak Thor powstrzymał Donalda Blake'a, jego następnym celem będzie jeden z jego towarzyszy z Avengers, Kapitan Ameryka. W nowym wątku komiksu Thor, którego twórcą jest Donny Cates, bóg piorunów zmierzy się ze Stevem Rogersem. Tytuł arcu, którego wydarzenia najwyraźniej wstrząsną Ziemią, brzmi Revelations.

Na okładce 15. zeszytu, który narysowali Olivier Coipel i Matt Wilson, Thor potężnie uderza młotem w tarczę Kapitana Ameryki. Ta niesamowita grafika pokazuje prawdziwą moc Mjolnira i tarczy z wibranium Rogersa. Z kolei drugi wariant okładki, który przygotował Nic Klein również prezentuje się kapitalnie. Ukazuje Thora klęczącego wśród kości, podczas gdy jego młot iskrzy. Zobaczcie sami te okładki, które są godne podziwu.

Thor - zeszyt #15

Wygląda na to, że po powrocie Thora na tron w Asgardzie dojdzie do poważnego spięcia. Szczególnie między bogiem piorunów, a Odynem, który nie został powitany z otwartymi ramionami, gdy pomógł synowi w walce z Blakiem. Bez względu na to, co wydarzy się w 15. zeszycie, wydaje się, że czytelnicy będą mogli doświadczyć jednego z najbardziej ekscytujących komiksowych starć. Thor Vol. 6 #15 trafi do sprzedaży 14 lipca 2021 roku.