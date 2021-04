Thor: Love and Thunder - kogo gra Russell Crowe? Aktor zdradził spoiler

Marvel/Netflix

W Australii trwają prace na planie kolejnego widowiska MCU, Thor: Love and Thunder. Co jakiś czas do sieci trafiają nowe zdjęcia zza kulis produkcji. Wcześniej mieliśmy chociażby wspólne zdjęcie Chrisa Hemswortha z Russellem Crowe'em na neutralnym gruncie, a później okazało się, że aktor faktycznie wystąpi w produkcji MCU.

W sieci długo spekulowano, kogo może zagrać popularny Gladiator. Wygląda jednak na to, że postanowił pójść tropem Alfreda Moliny i zdradził w jednym z wywiadów, że wcieli się w postać Zeusa. Fragment jego rozmowy został udostępniony na Twitterze przez jednego z fanów w formie audio. Możecie go odsłuchać poniżej:

https://twitter.com/tlatnews/status/1385291213490769925

Kinowe Uniwersum Marvela słynie z trzymania tajemnic i przez długi czas widzowie nie mają pojęcia, w kogo wcielą się nowi w tym uniwersum aktorzy. Najpierw Molina potwierdził, że powróci jako Doctor Octopus, a teraz Crowe ujawnił, że wcieli się w greckiego boga. Jest to o tyle kluczowe, że otwiera to możliwość pojawienia się w MCU Herkulesa, a także może zwiększyć pole do spekulacji na temat fabuły. Wiemy bawieniem, że antagonistą będzie Gorr (Christian Bale), znany pod pseudonimem Rzeźnik bogów.

W tytułowej roli powróci oczywiście CHris Hemsworth. W obsdzie są jeszcze Tessa Thompson oraz Natalie POrtman. Za kamerą ponownie Taika Waititi.

Zobacz także:

Thor: Love and Thunder - premiera filmu w USA została zaplanowana na 6 maja 2022 roku.