Tiffany Haddish walczy z hejtem w nietypowy sposób. Jest niczym Elliot z Mr. Robota!

Tiffany Haddish to stand-uperka i aktorka, która wystąpiła m.in. w Nawiedzonym dworze, a za jakiś czas będzie można ją zobaczyć na wielkim ekranie przy okazji Bad Boys 4. Wokół niej pojawiły się kontrowersje dotyczące zarzutów o grooming, które ostatecznie wycofano. Należy pamiętać, że określenie "groomer" odnosi się do sytuacji, gdy osoba dorosła zaprzyjaźnia się z dzieckiem bądź nastolatkiem, by przygotować i nakłonić taką osobę do związku i współżycia seksualnego w przyszłości. Aktorka miała tak zrobić z komikiem po fachu. Z kolei w 2022 roku została zatrzymana przez policję, a podczas kontroli okazało się, że jechała pod wpływem.

Mimo wycofania zarzutów, aktorka zmaga się z negatywnymi komentarzami pod jej wpisami na mediach społecznościowych, a nawet otrzymała groźby śmierci. Zatrudniony przez nią specjalista odnośnie ruchu w sieci stwierdził, że 75% tych gróźb pochodziło od botów z Malezji i Iranu.

Jak Tiffany Haddish walczy z hejtem?

Aktorka postanowiła w nietypowy sposób zawalczyć z hejtem. Założyła fałszywe konto na Instagramie pod imieniem Sarah i zaczęła za jego pomocą zbierać informacje na temat osób, które dręczą ją w sieci.

Nauczyłam się jak szukać informacji odnośnie ludzi. Jestem w stanie znaleźć dane ich kart kredytowych, kartoteki. Da się to zrobić za dwa dolary. Czasem jestem tak wkurzona, że zdobędę numer telefonu i sama do nich dzwonię. A już do nich dzwoniłam. Są zawsze zszokowani jak do nich dzwonię. "Nie mogę uwierzyć, że to widziałaś!" Su*o, nagrałaś cały filmik na mnie. W internecie ludzie myślą, że mogą mówić co chcą, a nikt na to nie odpowie. Staram się tego nie robić, ale też jestem tylko człowiekiem.