Bad Boys 4 - zwiastun z polskimi napisami i oficjalny tytuł. Strzelaniny, wybuchy i humor

fot. materiały prasowe

Reklama

Bad Boys 4 będzie wyświetlany w kinach na świecie pod tytułem Bad Boys: Ride of Die, czyli potwierdzono plotki, które jakiś czas temu były publikowane. Polski dystrybutor publikować trailer z napisami także użył tego tytułu.

Will Smith i Martin Lawrence powracają jako popularny duet gliniarzy, którzy wplątują się w całkowicie inną intrygę niż do tej pory. Ich życie wywróci się do góry nogami, gdy to oni będą teraz zbiegami. Muszą udowodnić niewinność dawnego zwierzchnika, który po śmierci jest wrabiany w korupcję. Ich celem jest oczyścić jego nazwisko, ale nie będzie to takie łatwe.

Bad Boys 4 - zwiastun

Bad Boys 4 - zwiastun z polskimi napisami

Za kamerą powracają twórcy trójki, Adil El Arbi oraz Bilall Fallah. Natomiast za scenariusz odpowiada Chris Bremner. Producentami Bad Boys Ride or Die są między innymi Jerry Bruckheimer, Will Smith oraz Doug Belgrad. Natomiast role producentów wykonawczych mają Martin Lawrence, James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman oraz Jon Mone.

W obsadzie są Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Joe Pantoliano, Eric Dane, Ioan Gruffudd oraz Rhea Seehorn. Doszło do znaczącej zmiany, bo Theresa Randle nie powtórzy po raz czwarty roli żony postaci Lawrence'a. Zastąpiła ją Tasha Smith.

Bad Boys 4 - premiera w kinach na świecie i w Polsce odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.

Zobacz także: