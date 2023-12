Titanic - błąd techniczny w kultowej scenie na dziobie statku miał przyczynę. Też to zauważyliście?

20th Century Fox/Paramount Pictures

Titanic zawiera mnóstwo kultowych scen, ale to zwłaszcza jedna z nich zapisała się złotymi zgłoskami w historii kina. Chodzi tu o rozgrywającą się na dziobie statku sekwencję, w trakcie której Jack (Leonardo DiCaprio) każe Rose (Kate Winslet) rozłożyć ręce - ta ostatnia stwierdza w tym momencie: "Ja latam!". Mało kto dziś pamięta, że rzeczony fragment produkcji zawiera w sobie błąd techniczny: materiał w jednym, krótkim ujęciu jest bowiem nieostry, przynajmniej w porównaniu z innymi klatkami.

Błąd ten ma swoją przyczynę. W najnowszym wydaniu Titanica na Blu-rayu 4K głos w sprawie sceny na dziobie statku zabrali James Cameron i sama Winslet. Jak się okazuje, reżyserowi naprawdę mocno zależało na tym, by sekwencja została nakręcona w świetle prawdziwego zachodu Słońca - nie było więc czasu na powtórkę. Tak do sprawi odnosi się twórca:

Stworzyliśmy dwa ujęcia zanim straciliśmy światło. Pierwsze było całkowicie nieostre. Z kolei drugie jest nieostre przez jakieś 4 sekundy, po których pojawia się światło - to właśnie to drugie ujęcie wykorzystaliśmy w filmie.

Kate Winslet uzupełnia tę wypowiedź:

Kręciliśmy to przy prawdziwym zachodzie Słońca. To było nawet zabawne. James mówił: "Ten zachód Słońca jest niesamowity - szybko, ruszamy dalej!", na co odpowiedzieliśmy: "O czym w ogóle mówisz?". I po chwili ja i Leo zostaliśmy zmuszeni do wspięcia się na ten wózek widłowy, na tę rozciągniętą rzecz i do wejścia na tę cholerną drabinę. "Będziemy za tym tęsknić" - powtarzaliśmy sobie. Weszliśmy na górę, a tam już padło słowo: "Akcja!". Mieliśmy tylko jakieś dwie minuty. Nie daj Boże, byśmy zaczęli się wtedy śmiać. To było zabawne.

Amerykańskie portale popkulturowe zauważają, że Cameron nawet po 26 latach od premiery w materii Titanica wciąż jest perfekcjonistą - odnosząc się do kwestii nieco rozmytego obrazu w rozgrywającej się na dziobie statku scenie w dalszym ciągu przeżywa swoją "wpadkę". Mówimy tu jednak o reżyserze, który na potrzeby powstawania produkcji nadzorował prace nad stworzeniem pełnowymiarowej makiety Titanica czy wiernie odwzorowanych części statku, jakie pokazano w sekwencji jego zatonięcia.

