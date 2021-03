Titans - kiedy zadebiutuje 3. sezon serialu?

fot. materiały prasowe

Titans to serial o ekipie młodych herosów uniwersum DC, który w tym roku zadebiutuje z 3. sezonem. Jednak do tej pory nie było informacji na temat tego, kiedy swoją premierę będzie miała najnowsza odsłona produkcji. Portal Vulcan Reporter na podstawie swoich źródeł poinformował, że 3. sezon ma zadebiutować 15 lipca 2021 roku. Oczywiście jest to nieoficjalna wiadomość, trzeba poczekać na oficjalny komunikat.

W 3. sezonie głównym antagonistą pierwszej połowy serii ma być Jason Todd aka Red Hood, były członek tytułowej drużyny, którzy obierze sobie na cel byłych kompanów. Natomiast w drugiej połowie czarnym charakterem będzie Blackfire, siostra Starfire.

HBO Max

W obsadzie nowej odsłony znajdują się już między innymi Brenton Thwaites (Dick Grayson/Robin), Teagan Croft (Rachel Roth/Raven), Anna Diop (Koriand'r/Starfire), Ryan Potter (Gar Logan/Beast Boy), Savannah Welch (Barbara Gordon), Minka Kelly (Dawn Granger/Dove), Alan Ritchson (Hank Hall/Hawk), Curran Walters (Jason Todd/Robin), Joshua Orpin (Conner Kent/Superboy) i Iain Glen (Bruce Wayne).