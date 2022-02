Titans - nowi złoczyńcy w 4. sezonie. W obsadzie między innymi Joseph Morgan z The Originals

fot. The CW

Od października 2021 roku wiadomo, że powstanie 4. sezon serialu Titans. Niebawem ruszą prace na planie zdjęciowym produkcji, w którym ponownie zobaczymy Brentona Thwaitesa, Annę Diop, Teagan Croft, Ryana Pottera, Conor Leslie, Currana Waltersa oraz Joshuę Orpina.

Do obsady w nadchodzącej serii dołączy trzech nowych aktorów, którzy wcielą się w złoczyńców. Pierwszym z nich jest gwiazda The Originals oraz Pamiętników wampirów - Joseph Morgan. Zagra Sebastiana Blooda, znanego również jako Brother Blood, który jak czytamy w opisie postaci jest introwertykiem o wysokiej inteligencji i ukrytej, mroczniejszej naturze. Z kolei Franka Potente (Tożsamość Bourne'a) wcieli się w May Bennett, czyli Mother Mayhem. Jest drapieżnikiem w ludzkiej postaci, która nie stroni od przemocy. To naturalna przywódczyni, która bez skrępowania wierzy w swoją misję. Morgan i Potente znajdą się w stałej obsadzie serialu.

Z kolei Lisa Ambalavanar (Lekarze) zagra postać Jinx, którą opisuje się jako bystrą przestępczynię działającą samotnie. Jest mistrzynią mrocznej magii, której radość sprawia manipulowanie innymi oraz stwarzanie chaosu. Aktorka pojawi się gościnnie w Titans.

All rise for the Church of Blood. Introducing Joseph Morgan as Sebastian Blood, Franka Potente as Mother Mayhem and Lisa Ambalavanar as Jinx. #DCTitans pic.twitter.com/qNeInp4I6w — DC Titans on Max (@DCTitans) February 1, 2022

Titans - data premiery 4. sezonu nie jest znana.

