Titans - Starfire w nowym kostiumie na zdjęciu promującym serial HBO Max

DC Unvierse

W październiku oficjalnie rozpoczęto zdjęcia do 3. sezonu serialu Titans. Szczegóły fabularne na razie są trzymane w tajemnicy i wiadomo jedynie, że wśród nowych postaci będą Barbara Gordon, Jonathan Crane oraz Jason Todd, który zmieni się z Robina w Red Hooda.

Wcześniej producent wykonawczy serialu, Gary Walker zdradził, że postać Starfire (Anna Diop) będzie kluczowa w nadchodzącej serii. To, ma doprowadzić do "prawdziwego powołania postaci" jako Starfire. Teraz wiemy także, że oznacza to bardziej komiksowy strój bohaterki, który możemy zobaczyć na zdjęciu poniżej:

Starfire

Zobacz także:

Titans - nie znamy daty premiery serialu na HBO Max.