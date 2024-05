To już chyba pełna obsada Bridget Jones 4. Wiemy, kto powróci

fot. IMDb

Do obsady Bridget Jones: Mad About The Boy dołączyli Isla Fisher (Polowanie na druhny), Josette Simon (Anatomia skandalu), Nico Parker (Jak wytresować smoka) i Leila Farzad (Nienawidzę Suzie). Wśród nowych twarzy zobaczymy także Chiwetela Ejiofora i Leo Woodalla.

Sarah Solemani, Sally Phillips, Shirley Henderson i James Callis po raz kolejny wcielą się w przyjaciół głownej bohaterki. Gemma Jones i Jim Broadbent powrócą jako rodzice Bridget. Ponownie zobaczymy także Celię Imrie, Neila Pearsona i Joannę Scanlan. Już wcześniej ogłoszono, że Renée Zellweger zagra Bridget. U jej boku pojawią się Hugh Grant jako Daniel Cleaver i Emma Thompson jako Dr. Rawling.

Projekt oparty jest na książce Bridget Jones. Szalejąc za facetem z 2013 roku. Opowiada historię głównej bohaterki, która jest po pięćdziesiątce i musi poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego życia, jednocześnie łącząc obowiązki macierzyńskie. Film wyreżyseruje Michael Morris.

