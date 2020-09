To już koniec Farmville. Popularna gra wkrótce zniknie z sieci

Zynga

Farmville to popularna przeglądarkowa gra od studia Zynga, w której gracze przejmują kontrolę nad wirtualną farmą i zajmują się m.in. uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Tytuł ten zadebiutował w 2009 roku i przez 11 lat cieszył się sporym zainteresowaniem, jednak zniknie z sieci wraz z końcem tego roku. Decyzja ta związana jest z zakończeniem wsparcia dla technologii Adobe Flash w przeglądarkach. Do 17 listopada można będzie korzystać z wirtualnego sklepu wewnątrz gry, później zostanie on zamknięty.

Chociaż oryginalne Farmville znika, to nie oznacza to końca marki. W roku 2012 zadebiutowało Farmville 2, które nadal jest dostępne przez przeglądarkę oraz na urządzeniach mobilnych. Firma Zynga zapowiedziała też trzecią część serii, choć jak na razie nie podano żadnych szczegółów na ten temat.

Nie możemy doczekać się, aż dołączycie do nas w Farmville 2: Tropic Escape, Farmville 2: Country Escape i podczas nadchodzącej, światowej premiery FarmVille 3 na urządzeniach mobilnych - czytamy w komunikacie.