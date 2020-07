To już oficjalne: komiksowy Hawkeye zamienia się w... złoczyńcę. W tle napad na bank

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Mówisz Hawkeye, myślisz: heros, który za swoich przyjaciół i rodzinę odda życie. Sęk w tym, że ten optymistyczny pejzaż emocjonalny, który doskonale kojarzą fani MCU, niekoniecznie jest zbieżny z postępowaniem Clinta Bartona w komiksach. Marvel poszedł na tym polu nawet krok dalej; niegdysiejszy heros na kartach powieści graficznych zamienia się w złoczyńcę.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Hawkeye od lat znajdował się w swoistym rozkroku pomiędzy dobrem i złem; dość powiedzieć, że debiutował jako zagorzały i niezwykle podstępny przeciwnik Avengers. W nowej serii Hawkeye: Freefall, której scenarzystą jest Matthew Rosenberg, protagonista, jak wszystko na to wskazuje, ostatecznie przekroczył linię, wchodząc tym samym w buty antagonisty.

Już w pierwszych 5 zeszytach opowieści Barton raz jeszcze przywdział strój Ronina (kradnąc wcześniej jego tożsamość), bezwzględnie rozprawiając się z przestępczym imperium złoczyńcy znanego jako Hood. Jego krucjata doprowadziła go ostatecznie do zawarcia sojuszu z Kingpinem i Hrabią Nefaria - nawet członkowie Avengers nie byli pewni, czy Hawkeye nadal faktycznie stoi po ich stronie.

W Hawkeye: Freefall #6 protagonista wciąż walczy z Hoodem; gdy planuje kolejne działania, do jego mieszkania wkracza Bullseye, zabijając po chwili jednego z przyjaciół Clinta. Jak reaguje na to Barton? No cóż, najpierw sam przebiera się za Bullseye'a, by następnie w stroju zabójcy rozprawić się z napastnikiem w okrutny sposób. Na tym jednak nie koniec; korzystając z nowego kostiumu, Hawkeye napada na bank Alethea, w którym swój majątek przechowuje Hood. Już na początku grozi i informuje przebywających w placówce ludzi, aby ci nie robili "niczego głupiego". Ostatecznie Barton kradnie 3 mln USD, które ofiarowuje Hrabiemu Nefarii - ten ostatni ma mu pomóc w dalszej walce z Hoodem.

Gdy pomocnicy Hooda chcą powstrzymać Hawkeye'a, jeden z nich zabrania go zabijać; mówi on wówczas:

On jest teraz jednym z nas. Nawet jeśli jeszcze o tym nie wie.

Hawkeye: Freefall #6 - plansze