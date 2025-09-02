Reklama
To: Witajcie w Derry z oficjalną datą premiery. Pennywise powróci przed Haloween

Pennywise ponownie pojawi się na ekranie, na krótko przed Haloween. HBO Max ogłosiło oficjalną datę premiery serialu.
Tomasz Hudyga
To: Witajcie w Derry fot. materiały prasowe
To: Witajcie w Derry otrzymało oficjalną datę premiery na HBO Max. Klaun Pennywise powróci, aby straszyć widzów na streamingu już 27 października. Serial ma opowiadać historię miasteczka Derry i wpływu jaki klaun miał na jego społeczność przed akcją filmów w reżyserii Andy'ego Muschettiego. 

W ramach ogłoszenia daty premiery, oficjalne konto HBO dodało 10-sekundowy filmik z zapowiedzią:

To: Witajcie w Derry - zwiastun

Serial rozgrywa się w 1962 roku, czyli 27 lat przed wydarzeniami z filmu TO: Rozdział pierwszy (który przeniósł akcję książki z 1957 na 1988 rok). Fabuła ma zagłębiać się w mitologię Pennywise’a i mroczną historię miasteczka, czerpiąc obficie z interludiów w oryginalnej powieści Kinga — upiornych retrospekcji i historycznych tragedii, które jako dorosły badał Mike Hanlon.

Do obsady To: Witajcie w Derry należą Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar i Stephen Rider. Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.

To: Witajcie w Derry - zdjęcia

To: Witajcie w Derry

To: Witajcie w Derry
fot. materiały prasowe
