To zawsze Agatha ma przerazić fanów MCU. Zwiastun zmyłką?

Jedną z postaci w serialu To zawsze Agatha gra Sasheer Zamata. Aktorka obecnie promuje projekt Eksplodujące kotki. Portal comicbook.com skorzystał z okazji, by podpytać ją o serial MCU. Okazuje się, że to ma być bardziej w klimacie horroru MCU pod tytułem Wilkołak nocą.

To zawsze Agatha horrorem

Słowa Zamaty mogą sugerować, że być może zwiastun był trochę zmyłką nie pokazując prawdziwego oblicza serialu.

- Myślę, że fani będą zaskoczeni tym, jak dużo jest horroru w tym serialu. Jest naprawdę przerażająco, dramatycznie i brutalnie. Nie zabraknie jednak humoru! Różnorodność tego, co ten serial będzie w stanie pokazać będzie szokiem dla widzów.

W obsadzie są Kathryn Hahn, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp,Patti LuPone oraz Aubrey Plaza. Za sterami stoi Jac Schaeffer, twórczyni WandaVision.

To zawsze Agatha - opis fabuły serialu MCU

Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm – niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.

To zawsze Agatha - premiera w Disney+ odbędzie się 19 września 2024 roku.