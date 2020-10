Tofifest 2020 online: Program festiwalu na 23 października. Co obejrzeć w sieci?

Źródło: materiały prasowe

Tofifest 2020, którego patronem medialnym jest nasz portal naEKRANIE.pl już prawie dociera do końca. Czas sprawdzić, co ciekawego można obejrzeć online 23 października. Wszystkie filmy festiwalowe są dostępne w platformie Tofifest od premiery festiwalowej do końca trwania wydarzenia.

Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do całego programu liczącego 150 filmów. Po premierze festiwalowej można jednak zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych. Wszystko oglądamy na stronie Tofifest.pl, na której trzeba założyć konto, by móc oglądać filmy, a następnie w programie wybrać interesujący nas tytuł.

Pełny program festiwalu online można sprawdzić na stronie Tofifest.pl. Oczywiście dla osób z Torunia jest dostępna opcja obejrzenia w kinie, a cały program tej formy festiwalu dostępny jest w tym miejscu. Na liście sekcja, tytuł oraz godzina premiery festiwalowej online.

Tofifest 2020 online - program na 23.10

On Air (konkurs główny)

Bella Women

Boisko bezdomnych - 14:00 - ksiądz, kosmonauta, minister, wariat, górnik, rolnik i facet z wyrokiem... Co może ich łączyć? Na razie miejsce zamieszkania ― Dworzec Centralny. Wkrótce dołączy do nich były piłkarz reprezentacji Polski, którego wielką karierę przerwała kontuzja. Dzięki spotkaniu z nim, zostaną przyjaciółmi i stworzą drużynę. Choć trudno w to uwierzyć, wkrótce wyruszą na podbój świata.

Mistrzowie niepokorni

Forum 2019/2020

Nowe kino fińskie

Hipnotyzer - 16:00 - Mistrz hipnozy Olliver Hawk (1930–1988) — albo raczej Olavi Hakasalo, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko — był supergwiazdą swoich czasów. Karierę zaczął w Australii, ale sławny stał się w Finlandii w latach 60., kiedy setki tysięcy ludzi obejrzało jego show. Poza pokazami, przyjmował także prywatnych pacjentów, np. z zaburzeniami psychicznymi. W latach 80. został skazany za oszustwo i prowadzenie nielegalnej praktyki lekarskiej.

Polonika

Van Gogi

Lilian Lilian to film drogi, który toczy się przez Stany Zjednoczone na mroźną Alaskę… Jest niczym kronika powolnego znikania.

Best of the Best

Kuma opowiada historię dwóch kobiet. Fatma dobiega pięćdziesiątki i jest gospodynią domową z szóstką dzieci. Ayse ma dopiero dziewiętnaście lat i w pierwszej scenie filmu widzimy jej zaślubiny z dwudziestojednoletnim synem Fatmy, Hasanem.

opowiada historię dwóch kobiet. Fatma dobiega pięćdziesiątki i jest gospodynią domową z szóstką dzieci. Ayse ma dopiero dziewiętnaście lat i w pierwszej scenie filmu widzimy jej zaślubiny z dwudziestojednoletnim synem Fatmy, Hasanem. Jeszcze nie koniec

From Poland

Tony Halik. Tu byłem

Safe Inside - 18:00 - para młodych Amerykanów, Ana i Tom, podróżuje po Francji. Nie są bogaci, więc kiedy Richard przyjmuje ich do pracy w swoim majątku, czują, jakby spełnili swoje marzenie. Jednak wkrótce na światło dzienne zaczynają wychodzić mroczne sekrety związane z posiadłością i jej właścicielem. Pewnego dnia Tom dokonuje odkrycia, z którym nie może sobie poradzić. Ana musi zaakceptować prawdę — to zmieni ją na zawsze. Bo najgorszy jest nie sam koszmar, ale przebudzenie z niego.

CIEPŁO-ZIMNO

Tofifest 2020 - program online