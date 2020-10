Tofifest 2020 online: Program festiwalu na 22 października. Co obejrzeć w sieci?

fot. materiały prasowe

Tofifest 2020, którego patronem medialnym jest nasz portal naEKRANIE.pl zbliża się do końca. Czas sprawdzić, co ciekawego można obejrzeć online 21 października. Wszystkie filmy festiwalowe są dostępne w platformie Tofifest od premiery festiwalowej do końca trwania wydarzenia.

Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do całego programu liczącego 150 filmów. Po premierze festiwalowej można jednak zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych. Wszystko oglądamy na stronie Tofifest.pl, na której trzeba założyć konto, by móc oglądać filmy, a następnie w programie wybrać interesujący nas tytuł.

Pełny program festiwalu online można sprawdzić na stronie Tofifest.pl. Oczywiście dla osób z Torunia jest dostępna opcja obejrzenia w kinie, a cały program tej formy festiwalu dostępny jest w tym miejscu. Na liście sekcja, tytuł oraz godzina premiery festiwalowej online.

Tofifest 2020 online - program na 22.10

On Air (konkurs główny)

180 Degree Rule Samadi zagłębia się w pułapki tradycji oraz umożliwia wgląd w zwyczajową strukturę irańskiej rodziny, odwołując się jednocześnie do uniwersalnych pojęć skruchy i pokuty.

Shortcut

Shortcut 6 - 14:00 - The Wedding Cake, Nobody Said i Have to Love You, Stump the Guesser, All the Fires the Fire, So We Live i We Have One Heart.

Mistrzowie niepokorni

Był jazz - 14:00 - ten film jest swoistym hołdem dla pierwszych, „podziemnych” zespołów, próbujących w stalinowskiej Polsce grać zakazaną „czarną” muzykę amerykańską.

Forum 2019/2020

From Poland

Nowe kino fińskie

ŻYWIE BIEŁARUŚ!

Białoruski walc - 18:00 - totalitarny reżim łamie wszelką opozycję. Ktokolwiek krytykuje dyktatora, ryzykuje utratą wolności i naraża się na tortury. Dokument ukazuje historię artysty, Aleksandra Puszkina, należącego do tych nielicznych, którzy nie boją się reżimowych rządów i nie są zastraszeni.

Best of the Best

